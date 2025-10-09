Inter, Marotta: "Abbiamo accolto con grande entusiasmo il ritorno del Barça nell'ECA"
A margine dell'Assemblea Generale dell'EFC presso il Cavalieri Waldorf Hotel di Roma il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta parla così del suo ruolo: "Rappresentare un club importante in un contesto dove l'Inter ha un ruolo importante è una grande soddisfazione. Il ritorno del Barcellona è un segnale? E' un atto spontaneo, da parte il Barcellona c'è un sentimento molto positivo nei confronti dell'organizzazione, abbiamo accolto con grande entusiasmo questo ritorno, è importante avere il Barça dentro questo organismo".
Come vede il futuro del calcio europeo e il ruolo dell'Italia?
"Ritengo che il calcio italiano sia una componente importante del calcio europeo ma mi aspetto maggior dialogo, ci deve essere salvaguardia del nostro fenomeno da tutti i punti di vista, considerando la simbiosi tra Italia ed Europa".
