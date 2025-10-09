Diego Coppola, in Premier solo 16 minuti. Ma è assist-man in Coppa di Lega

Al Brighton di giovani talenti se ne intendono e l'acquisto di Diego Coppola dall'Hellas Verona per 11 milioni di euro è potenzialmente un grande colpo. E mentre i club italiani lo tenevano d'occhio, gli inglesi hanno rotto gli induci per la gioia delle casse scaligere. Ma come sta procedendo l'avventura del difensore in riva al Canale della Manica?

Giudizio sospeso, anche perché l'impiego è centellinato, a voler usare un eufemismo. Il bilancio fin qui è di 4 partite, di cui 2 da titolare in Coppa di Lega dove ha giocato 180 minuti. E due spezzoni in Premier League per un totale di appena 16 minuti. Nel 4-2-3-1 di Fabian Hurzeler la coppia centrale è composta da capitano e bandiera Lewis Dunk e dall'olandese Jan Paul van Hecke. Per Coppola questa è soprattutto una stagione di apprendistato e lui stesso ha accettato senza problemi: "Sono molto contento della mia situazione qui e mi sto ambientando" ha dichiarato lo steso Coppola.

Va detto che le partite di Coppa di Lega contro Oxford e Barnsley sono andate piuttosto bene, al netto del peso specifico comunque basso delle avversarie: due vittorie per 6-0, due assist di Coppola. Nonostante lo scarso impiego, la considerazione di Rino Gattuso nei suoi confronti resta molto alta al punto da convocarlo per le gare di qualificazione ai Mondiali contro Estonia e Israele.

DIEGO COPPOLA - BRIGHTON

Presenze: 4

Da titolare: 2

Reti: 0

Assist: 2