Inter, Calhanoglu miglior giocatore turco dell’anno: "Significa molto per me"

Serata di gala per Hakan Calhanoglu, che si è aggiudicato il titolo di miglior giocatore turco dell’anno agli Oscar dello Sport organizzati da Turkuvaz Media. Il centrocampista dell’Inter e capitano della nazionale turca è stato premiato per le sue prestazioni di altissimo livello, sia in Serie A che con la maglia della Turchia.

“Significa molto per me - ha dichiarato Calhanoglu dal palco durante la cerimonia -. Ringrazio tutti coloro che mi hanno ritenuto degno di questo riconoscimento, è un grande onore riceverlo. Siamo sulla buona strada, il nostro obiettivo è qualificarci per la Coppa del Mondo e stiamo lavorando duramente per questo”, sottolinea L'interista.it.

Il numero 20 nerazzurro ha poi voluto sottolineare il legame con la nazionale e il rapporto molto saldo con Montella: “Lavoriamo con il nostro allenatore da anni, abbiamo costruito un gruppo unito e maturo. Spero che i tifosi credano in noi e ci sostengano, perché sentire la loro energia è fondamentale. Siamo pronti a dare il massimo per portare la Turchia dove merita”.