Fantacalcio, 11^ giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 11^ giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Atalanta-Sassuolo)
A:
B: Krstovic, De Ketelaere, Lookman, Samardzic, Carnesecchi
C: Ahanor, Zappacosta, Hien, Ederson, Zalewski, Bellanova, Pasalic, Sulemana K, Scamacca
D: Musah, Brescianini, Bernasconi, Kossounou, Djmsiti, Kolasinac
E: Sportiello
BOLOGNA (Bologna-Napoli)
A: Orsolini
B:
C: Skorupski, Cambiaghi, Castro, Odgaard
D: Lykogiannis, Rowe, Moro, Lucumi, Bernardeschi, Pobega, Casale, Ferguson, Zortea, Heggem, Fabbian, Miranda, Vitik
E: Ilic, Sulemana I., De Silvestri, Dallinga, Dominguez, Ravaglia
CAGLIARI: (Como-Cagliari)
A:
B:
C: Palestra
D: Gaetano, Folorunsho, Esposito Se., Felici, Caprile, Luperto, MIna,
E: Mazzitelli Pavoletti, Zè Pedro, Zappa, Rodriguez, Luvumbo, Adopo, Prati, Idrissi, Kilicsoy, Liteta, Borrelli
COMO (Como-Cagliari)
A: Paz
B: Diao
C: Da Cunha, Douvikas, Valle, Addai, Butez, Vojvoda, Ramon, Caqueret, Perrone, Rodriguez, Diego Carlos
D: Baturina, Morata, Posch, Kuhn, Moreno, Van der Brempt, Smolcic
E:
CREMONESE (Pisa-Cremonese)
A:
B: Bonazzoli
C: Vardy, Baschirotto, Vandeputte, Terracciano
D: Floriani, Silvestri, Payero, Barbieri, Vazquez, Audero, Bondo
E: Bianchetti, Ceccherini, Folino, Faye, Sarmiento, Johnsen
FIORENTINA (Genoa-Fiorentina)
A:
B:
C: Kean, Gudmudsson, Mandragora, Dodo, De Gea
D: Piccoli, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Ranieri, Dzeko, Ndour, Fortini
E: Parisi, Fagioli, Pablo Marì, Richardson, Kouadio, Pongracic, Sohm, Comuzzo
GENOA (Genoa-Fiorentina)
A:
B:
C: Norton-Cuffy, Martin
D: Frendrup, Colombo, Masini, Ellertsson, Carboni, Leali, Ekuban, Vitinha, Messias, Cornet, Vasquez, Ekhator, Ostigard, Thorsby
E: Sabelli, Vogliacco, Cuenca, Gronbaek, Venturino, Stanciu, Marcandalli
HELLAS VERONA (Lecce-Hellas Verona)
A:
B:
C: Giovane, Belghali
D: Montipo, Orban, Bernede, Bradaric, Gagliardini, Bella - Kotchap
E: Santiago, Ebosse, Niasse, Mosquera, Sarr, Slotsager, Kastanos, Cham,Frese, Valentini
INTER (Inter-Lazio)
A: Lautaro, Calhanoglu, Thuram
B: Bonny, Dimarco, Bastoni, Sommer
C: Esposito P., Carlos Augusto, Akanji, Barella, Sucic, Dumfries
D: Zielinski, Diouf, Luis Henrique, Acerbi, De Vrij, Frattesi, Bisseck
E:
JUVENTUS (Juventus-Torino)
A: Vlahovic
B: Di Gregorio, Thuram, Cambiaso, Kalulu, Yildiz
C: Gatti, Conceicao, Locatelli
D: Openda, David, Rugani, Kostic, Koopmeiners, Joao Mario, McKennie, Perin, Adzic, Zhegrova, Miretti
E:
LAZIO (Inter-Lazio)
A:
B: Zaccagni
C: Gila, Isaksen
D: Marusic, Cataldi, Vecino, Belhayane, Lazzari, Provstgaard, Pellegrini Lu., Guendouzi, Basic, Provedel, Pedro, Dia
E: Patric, Noslin, Mandas
LECCE (Lecce-Verona)
A:
B:
C: Berisha, Tiago Gabriel, Falcone
D: Gaspar, Gallo, Coulibaly, Camarda, Pierotti, Stulic, Tete Morente, Sottil
E: Kouassi, Banda, Veiga, Rafia, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala, Ramadani, Maleh
MILAN (Parma-Milan)
A: Leao, Pulisic
B: Maignan, Saelemaekers, Modric,
C: Tomori, Gabbia, Pavlovic, Fofana
D: De Winter, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Ricci, Nkunku, Athekame, Estupinan
E: Chuckwueze, Odogu, Balentien, Terracciano
NAPOLI (Bologna-Napoli)
A: Mc Tominay, Anguissa
B: Hojlund
C: Politano, Buongiorno, Neres, Savic, Di Lorenzo
D: Olivera, Elmas, Juan Jesus, Noa Lang, Gutierrez, Rrahmani, Beukema, Lucca, Lobotka
E: Marianucci, Vergara, Ambrosino
PARMA (Parma-Milan)
A:
B:
C:
D: Pellegrino, Bernabè, Delprato
E: Troilo, Balogh, Djuric, Benedyczak, Ndiaye, Hernani, Almqvist, Cremaschi, Suzuki, Cutrone, Lovik, Sorensen, Britschgi, Valenti
PISA (Pisa-Cremonese)
A:
B:
C: Semper, Nzola, Akinsanmiro, Tourè
D: Tramoni, Marin, Bonfanti, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Moreo, Leris, Vural, Aebischer
E: Scuffet, Piccinini, Mbambi, Hojholt, Meister, Lorran, Angori, Denoon, Buffon
ROMA (Roma-Udinese)
A: Soulè
B: Svilar
C: Konè, Mancini, Cristante
D: Rensch, Dovbyk, El Shaarawy, El Aynaoui, Tsimikas, Hermoso, N'Dicka, Wesley, Celik, Pellegrini Lo
E: Ghilardi, Baldanzi, Vasquez, Ziolkowski, Arena, Pisilli
SASSUOLO (Atalanta-Sassuolo)
A:
B: Berardi
C: Laurientè, Pinamonti
D: Fadera, Vranckx, Matic, Muric, Kone, Doig, Thorstvedt, Idzes
E: Lipani, Turati, Candè, Coulibaly W., Iannoni, Cheddira, Pierini, Moro, Skjellerrup, Odenthal, Walukiewicz
TORINO (Juventus-Torino)
A:
B:
C: Simeone
D: Ngonge, Asllani, Coco, Gineitis, Biraghi, Maripan, Ilic, Lazaro, Casadei, Adams, Vlasic, Paleari
E: Pedersen, Dembelè, Tameze, Ilkhan , Ismajli, Masina, Nije, Zapata, Israel, Abhouklal
UDINESE (Roma-Udinese)
A:
B:
C: Atta, Zaniolo, Solet
D: Piotrowski, Bertola, Zemura, Kamara, Zanoli, Ekklenkamp, Ehizibue, Lovric, Kabasele, Bayo, Buksa, Okoye, Karlstrom, Bravo
E: Goglichidze, Rui Modesto, Palma, Gueye, Zarraga, Miller, Sava
