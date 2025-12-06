Inter, Carlos Augusto: "Lavoro per la squadra, vittoria pesante"

Protagonista della netta vittoria contro il Como, è intervenuto Carlos Augusto ai microfoni di DAZN per commentare il match: "Sono felice per il gol, ma la vittoria è più importante. La squadra merita il lavoro, poi il ruolo dipende. L'importante che abbiamo preso i tre punti".