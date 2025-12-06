L'Inter dilaga nel finale contro il Como: c'è gioia anche per Carlos Augusto
L'Inter cala il poker in faccia al Como. A pochi minuti dalla fine, arriva anche il 4-0 di Carlos Augusto. Cross di Dimarco, lascia scorrere Sucic per l'esterno che, di prima intenzione, trova l'angolo alla sinistra di Butez.
