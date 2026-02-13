Live TMW Inter, Chivu: "La Juve con Spalletti è migliorata"

Derby d’Italia ad alta tensione tra Inter e Juventus. I nerazzurri vogliono sfatare il tabù scontri diretti in campionato e dare una forte sterzata alla corsa tricolore. Tra poco in conferenza stampa ad Appiano Gentile l'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu analizza la partita di domani sera.

La conferenza stampa dovrebbe cominciare alle ore 14.00

14.00 - comincia la conferenza stampa

Domani affrontate una Juve diversa rispetto all'andata. Può essere l'occasione per misurare il livello?

"La Juve con l'arrivo di Spalletti è migliorata, ha dato un'identità in poco tempo. Parliamo di una squadra che mette in difficoltà chiunque. Noi continuiamo a sperare che le prestazioni saranno di buon livello".

Cos'ha di diverso la partita con la Juve?

"Questo tipo di partite dal punto di vista della motivazione trovi sempre qualcosa in più. Una partita importante e globale, per quello che rappresentano le società".

Nella Juve parla Locatelli, la incuriosisce questa cosa?

"Io ho detto a Gigi di mandare Lautaro. Quando una squadra ha tante competizioni è difficile per un allenatore venire a parlare, non cambia molto dal nostro punto di vista. Anche io l'avrei condivisa".

Come stanno Barella e Calhanoglu?

"Non hanno avuto problemi e sono a disposizione".

Ti preoccupa l'aggressività della Juve?

"L'approccio è sempre importante, la Juve è una squadra ibrida che ha tanta verticalità. Anche nel calcio d'inizio hanno sempre messo in difficoltà gli avversari. Noi dobbiamo essere pronti e accettare che a volte il dominio del gioco passa da una parte e dall'altra".

Tanti parlano di arbitri, qual è il suo punto di vista?

"Questa è una storia di tanti anni. Io inizierò a parlare di questo aspetto quando un allenatore dirà che l'episodio è stato a favore. Ci si lamenta sempre quando si sbaglia. Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri. Se l'Italia ad esempio non ca a due mondiali di fila non contano gli arbitri. Tutti possono migliorare".

Temi che un arbitro in una partita così sia condizionato?

"Io non vedo i fantasmi e penso a quello che fanno i miei. Sono stato scelto per trovare soluzioni e non per lamentarmi".

Da calciatore con chi sentivi rivalità?

"Ho grande rispetto per tutti, alla Roma c'era la Lazio e all'Inter le rivali erano Milan e Juve. Per me però sono sempre state partite normali, non ho mai sentito il peso e mi sono sempre preparato al meglio. Non bisogna crearsi pressioni da soli".

Com'è cambiato Spalletti da quando ti allenava?

"Per me è migliorato molto, sta facendo giocare bene le sue squadre, ha un'identità e idee. Lui è un allenatore bravo che ha tanto da dire, Spalletti è un modello da seguire da giovane allenatore".

Dopo il 4-3 di Torino avresti pensato di trovarti a questo punto?

"Non hai mai tempo di pensare a niente all'Inter. In quell'istante poi dovevamo andare ad Amsterdam, bisognava trovare risultati e si deve vivere partita per partita scegliendo i giocatori giusti. Questo è sempre stato, i ragazzi hanno capito tutto al volo e siamo cresciuti".

Per voi la Brignone è un esempio?

"In generale per tutti, sono storie che commuovono e sono importanti. Dobbiamo lasciare un'eredità e dei valori. A volte si giudica tutto in base ai risultati. La storia di Brignone è bellissima, anche i giovani devono vedere questi esempi. Mi sarebbe piaciuto vedere anche finire la gara a Lindsey Vonn".