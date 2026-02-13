Live TMW Verona, Sammarco: "La mia prima vittoria? Deve arrivare, c'è voglia di riscatto"

Un campionato fino a qui deludente per il Verona, culminato con l'esonero di Paolo Zanetti: nemmeno il cambio in panchina è sembrato dare nell'immediato la scossa sperata, visto il pareggio sottotono rimediato contro il Pisa nella gara successiva.

Il nuovo tecnico Paolo Sammarco può dunque sperare solamente in una cosa: vincere a Parma, per rilanciarsi nella lotta salvezza quando tutto sembra perduto.

A breve è previsto l'inizio della conferenza stampa dell'allenatore degli scaligeri.

Ore 14.58 inizia la conferenza stampa.

Come si immagina la prima vittoria in Serie A?

"Una vittoria, comunque arrivi deve arrivare, noi stiamo lavorando, siamo concentrati. C'è carica, voglia di riscatto".

Gli infortunati?

"Recuperiamo Bella-Kotchap. Belghali in dubbio, ma siamo positivi. Perdiamo Bernede e Lovric. Rimane ancora fuori Valentini".

Si inventerà qualcosa a centrocampo?

"La squadra è costruita per giocare in quel modo, poi le caratteristiche possono cambiare in base a chi c'è a disposizione. Il Parma cambia anche a partita in corso, stiamo ragionando sulle soluzioni, ma più o meno sono quelle".

Dei giovani della Primavera c'è qualcuno di pronto per aiutare?

"I ragazzi hanno giocato in Coppa Italia questa settimana, vediamo se portare qualcuno, ci teniamo dei giorni per valutare".

Che squadra ha visto in questa settimana?

"In ogni partita dobbiamo cercare di prendere punti, abbiamo fatto tre giorni di lavoro molto intenso, la squadra ha dato ampia disponibilità, ho vidsto una squadra che ha lavorato sodo. Ora stiamo rifinendo la strategia della partita".

Gli infortuni quanto stanno incidendo?

"Sicuramente il numero di infortuni incide sulle scelte e la continuità di lavoro. Vero anche che tanti infortuni sono state fratture, distorsioni, poco prevedibili all'interno della partita. Stiamo alzando il livello del lavoro. Le prestazioni passano dalla fatica".

Cosa può portare Pavanel nel suo staff? Ci descrive il suo staff?

"Mi fa piacere avere una persona più esperienza come allenatore di me. Può darci un occhio diverso, siamo contenti di averlo, speriamo ci dia un contributo importante. Ci sono Nizzetto e Provenzano, poi Panzarasa, tutto lo staff che c'era in prima squadra. Ci sono Cataldi e Filippi come preparatori dei portieri. Uno staff con il quale mi trovo bene, ora cerchiamo i risultati".

Sulla cena di squadra fatta in settimana? Suslov: a che punto è?

"La cena è stata organizzata per ricompattare il gruppo, non che ce ne fosse bisogno, ma per dare un segnale. Suslov sta rientrando, ha fatto qualche porzione di allenamento con la squadra. Di preciso non sappiamo ancora quando potrà essere al 100%, ma è un giocatore di grande temperamento, ci darà una grande mano".

Il Verona ha vinto solo sei scontri diretti negli ultimi due anni. C'è questo problema?

"Difficile rispondere. A volte giocare con squadre un po' più grandi ci permette di difendere e poi attaccare, dovendo fare la partita contro squadre alla pari ci ha messo più in difficoltà. Sto cercando anche di aiutare i giocatori di qualità ad essere più vicini alla porta".

Possibile vedere dal primo minuto insieme Sarr, Orban e Bowie? E Sarr è in vantaggio su Bowie, visto che è arrivato da poco?

"Un attacco a tre dall'inizio forse ancora no, dobbiamo rimanere bilanciati, anche come caratteristiche di questi giocatori non penso siano propriamente adatti per giocare a tre. Sulla seconda domanda Bowie ha avuto delle difficoltà la settimana scorsa, ma anche per colpa nostra, come squadra, che non lo abbiamo messo nelle giuste condizioni. È un ragazzo generoso, dobbiamo conoscerlo bene, meglio nel suo modo di giocare. Ci teniamo il dubbio, anche Mosquera è importante ed è in ballottaggio".

Una promessa ai tifosi?

"Non credo che i tifosi abbiano bisogno di promesse da parte nostra. Dobbiamo solo dare il massimo e far vedere che diamo tutti in campo".

Nella partita d'andata Nelsson è stato messo in difficoltà da Pellegrino. Può essere Bella-Kotchap una soluzione dal primo minuto come centrale?"Stiamo valutando, Nelsson ha fatto un'ottima partita contro il Pisa e ci aspettiamo un'altra ottima prestazione domenica. È un'opzione che stiamo valutando".

Ore 15.21 finisce la conferenza stampa