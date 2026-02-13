Inter, Bastoni: "La Juve non è solo Yildiz. E' arrivato il momento di battere una big"

Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani sera contro la Juventus a San Siro:

L'Inter non ha ancora vinto uno scontro diretto. C'è voglia di cambiare questo trend?

"Sicuramente sì, pensiamo sia arrivato il momento ma non deve diventare un'ossessione altrimenti è tutto controproducente. Manteniamo calma e lucidità pensando che sia una partita come le altre, magari mettendo qualcosa in più".

Con che maturità arriva l'Inter a questa sfida?

"Ci arriviamo bene, abbiamo avuto una settimana per lavorare. Sappiamo cosa rappresenta Inter-Juventus per il mondo calcio, cercheremo solo di restare concentrati tutta la partita".

Che approccio si aspetta dalla Juve di Spalletti?

"L'averci allenato è un vantaggio per Spalletti, conosce le nostre caratteristiche. Non devo parlare io di lui, farà di tutto per metterci in difficoltà ma noi faremo di tutto per dare gioia alla nostra gente".

Per Yildiz avete previsto qualcosa di particolare?

"E' sicuramente molto forte ma la Juventus non è solo Yildiz. Abbiamo visto quanto è importante McKennie, quanto equilibrio sa dare Locatelli. Tanti giocatori forti, quindi attenzione a Yildiz ma attenzione anche agli altri".

Ora l'Inter incassa meno gol...

"L'equilibrio lo abbiamo trovato, a volte magari siamo meno belli ma più efficaci. Il mister ci ha lavorato tanto. Qualche episodio ora ci sta andando meglio e abbiamo più fiducia, è per questo che ora le cose vanno meglio".