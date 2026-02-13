Ordonez: "A Parma facile adattarsi con tutti questi argentini. A volte ci vediamo per un asado"

Lunga intervista Christian Ordonez sulla Gazzetta di Parma di oggi. Protagonista assoluto dell’ultimo turno di campionato grazie al gol al 95° che ha deciso la sfida con il Bologna, il centrocampista ha spiegato quanto pesa la componente argentina nello spogliatoio ducale: “Il calcio argentino è meno organizzato e più fisico, un calcio più passionale, di forza. A Parma siamo tanti argentini, ed è più facile adattarsi al gruppo, ci possiamo aiutare uno con l’altro, anche nel conoscere la città. Anche se poi fuori dal centro sportivo, ci vediamo solo a volte. Magari per un asado, a casa o in un ristorante argentino”.

Non mancano parole di grande stima nei confronti di Pellegrino, fresco di rinnovo con la società gialloblù, e figura fondamentale nell’inserimento di Ordonez nella nuova realtà: “Per me non è una sorpresa: basta vedere come si allena, molto professionale, lavora duramente per essere il migliore. Un leader, è un punto di riferimento per tutti. Dentro al campo come giocatore ma anche fuori come persona.

Un grande. Mateo mi ha aiutato molto a conoscere la città, a trovare casa, a capire com’è Parma e la sua gente. E in campo mi è sempre stato vicino, nei primi allenamenti ad aiutarmi a capire sia le prime parole di italiano che di inglese".