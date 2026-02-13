Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 25^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 25^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: De Ketelaere.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: De Silvestri, Heggem.
Squalificati: Pobega.
CAGLIARI
Indisponibili: Belotti, Borrelli, Deiola, Felici, Folorunsho.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Diao, Goldaniga.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Collocolo, Faye, Ceccherini.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Gudmundsson, Lamptey, Rugani.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Siegrist, Baldanzi.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Gagliardini, Valentini, Bernede, Lovric, Suslov.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Dumfries.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Vlahovic, Milik.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Basic, Lazzari, Pedro, Zaccagni.
Squalificati: Romagnoli.
LECCE
Indisponibili: Berisha, Camarda.
Squalificati: Banda.
MILAN
Indisponibili: Gimenez, Saelekaemers.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Anguissa, Gilmour, David Neres, De Bruyne, Di Lorenzo.
Squalificati: Juan Jesus.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Estevez, Frigan, Ndiaye, Suzuki, Valenti.
Squalificati: Troilo.
PISA
Indisponibili: Albiol, Denoon, Semper, Scuffet, Vural.
Squalificati: Marin.
ROMA
Indisponibili: Kone, El Shaarawy, Dovbyk, Ferguson.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca.
Squalificati: Matic.
TORINO
Indisponibili: Ismajli, Obrador.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Piotrowski, Davis, Kamara, Zanoli.
Squalificati: nessuno.
