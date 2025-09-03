Inter, Chivu testa Akanji contro il Padova: venerdì amichevole mattutina ad Appiano

Oggi l’Inter di Cristian Chivu torna al lavoro dopo due giorni di riposo successi alla caduta fragorosa di domenica scorsa contro l’Udinese a San Siro. Eppure, Appiano Gentile non sarà vuota come capita ad ogni sosta delle nazionali. Stavolta, assieme ai pochi reduci guidati dall’allenatore romeno, c’è anche l’Under 23 di Vecchi che ha esordito nel campionato di C raccogliendo subito due pareggi, contro Pro Patria e Novara.

Allenamenti congiunti per tre giorni e, tra i giocatori rimasti della prima squadra non convocati dalle proprie nazionali, ci sono Yann Sommer, Josep Martinez, Raffaele Di Gennaro, Francesco Acerbi, Tomas Palacios, Matteo Darmian, Carlos Augusto, Henrick Mkhitaryan, Ange Yoan Bonny, Luis Henrique e, soprattutto, Andy Diouf, il penultimo arrivato prima di Akanji.

L'ex City sarà proprio l’osservato speciale in questi giorni di allenamento e sarà testato nell’amichevole prevista venerdì prossimo contro il Padova. Sempre sui campi di Appiano Gentile arriverà la squadra di Matteo Andreoletti: fischio di inizio alle ore 11.30, ma nessun tifoso o camera ammessa, fa sapere la Gazzetta dello Sport.