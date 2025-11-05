TMW Fiorentina, prende quota l'ipotesi Paolo Vanoli: l'ex Torino adesso è in pole

Continua il toto-allenatore per la nuova guida tenica della Fiorentina, dopo l’esonero di Stefano Pioli. Secondo quanto raccolto da TMW, prende quota la candidatura di Paolo Vanoli, che al momento sembra in pole position per la panchina gigliata.

L’ex tecnico del Torino ha infatti riguadagnato posizioni, dopo che in giornata il nuovo direttore sportivo - già direttore tecnico - Roberto Goretti aveva sondato il terreno per Roberto Mancini, ipotesi tanto affascinante quanto complicata.

Resta indietro, al momento, anche l’idea di un ritorno di Raffaele Palladino, dopo il sesto posto e l’addio al termine dello scorso campionato. Per ora entrambi - sia Mancini sia Palladino - sono dietro a Vanoli, per occupare il posto che, almeno per una sera (domani in Conference League con il Mainz) vedrà protagonista temporaneo Daniele Galloppa.