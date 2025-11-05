Inter, Zielinski: "Kairat buona squadra da non sottovalutare. Il gol di Verona? Era ora"

Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video a circa un'ora dalla sfida di Champions League contro il Kairat Almaty: "La fiducia di Chivu è molto importante, giocare ti permette di averne sempre di più. Il mister è bravo con tutti, spero di continuare così".

Che avversario è il Kairat?

"Sulla carta non sapevamo tanto di questa squadra, il nostro staff è stato bravo a farci vedere le loro azioni. Sono una buona squadra, si stanno godendo questa Champions e verranno qui a fare il massimo: hanno fatto quattro turni preliminari e non vanno sottovalutati".

Il gol segnato al Verona?

"Diciamo che era ora, il gol mi mancava da tanto tempo: sono contento soprattutto per la vittoria che è stata un po' sofferta, ma volevamo prenderci i tre punti".