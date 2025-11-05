Marsiglia-Atalanta, formazioni ufficiali: Juric punta su Krstovic. Ahanor preferito a Hien

Di seguito le formazioni ufficiali di Marsiglia-Atalanta, quarta giornata di League Phase di Champions League.

Molti assenti nella squadra francese con De Zerbi che però può vantare un arsenale davanti non da poco con Greenwood e Paixao sulle fasce, Aubameyang punta centrale e O'Riley a supporto. OM senza Balerdi e Mediana in difesa, senza Weah ed Emerson Palmieri sulle fasce e senza Gouiri davanti.

Juric ha dovuto rinunciare a Brescianini, nemmeno convocato per un problema alla coscia. Punta su Krstovic in attacco con Lookman, con De Ketelaere ad assisterli. Ahanor preferito a Hien in difesa.

MARSIGLIA (5-4-1): Rulli; Murillo, Aguerd, Pavard, Egan-Riley, Garcia; Greenwood, O' Riley, Højbjerg, Paixao; Aubameyang. A disp. De Lange, Van Neck, Gomes, Vermeeren, Vaz, Bakola, Clement, Mmadi, Ouro Bang Na, Lago. All. Roberto De Zerbi.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere; Krstovic, Lookman. A disp. Rossi, Sportiello, Hien, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Kolasinac, Bernasconi, Zalewski, Maldini. All. Ivan Juric.



ARBITRO: Sanchez (Spagna)

ASSISTENTI: Cabanero e Prieto (Spagna)

IV UFFICIALE: Soto Grado (Spagna)

VAR: Cuadra Fernandez (Spagna)

AVAR: Van Boekel (Olanda)