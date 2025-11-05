Chelsea shock, sotto 1-2 in casa del Qarabag. Il Pafos regge: Champions League, i parziali
Una sorpresa e una partita bloccata al termine del primo tempo delle due partite delle 18:45 di Champions League oggi e valide per il quarto turno di League Phase. Se a Cipro il Villarreal non riesce a sfondare il muro del Pafos, eretto da David Luiz, il Chelsea di Enzo Maresca lascia attoniti.
Infatti, con un folto turnover per affrontare la trasferta a Baku contro il Qarabag (attualmente quindicesimo in classifica), i Blues dopo i primi 45 minuti di gioco si ritrovano a dover inseguire gli azeri: Estevao ha aperto in fretta il match con un fulmine sul primo palo, poi Leandro Andrade ha fatto scattare l'operazione rimonta compiuta definitivamente al 39' da Jankovic dal dischetto. Rigore ineccepibile e Chelsea sotto 1-2 fuori casa, in attesa della ripresa.
I parziali delle 18:45
Pafos - Villarreal 0-0
Qarabag - Chelsea 2-1
16' Estevao (C), 29' Andrade (Q), 39' rigore Jankovic (Q)
Champions League, le gare di oggi
21:00 Ajax - Galatasaray
21:00 Benfica - Leverkusen
21:00 Club Brugge - Barcellona
21:00 Inter - Kairat Almaty
21:00 Manchester City - Dortmund
21:00 Marsiglia - Atalanta
21:00 Newcastle - Ath. Bilbao
Champions League, i risultati di ieri
Napoli – Francoforte 0-0
Slavia Praga – Arsenal 0-3
32' Saka (A), 46' Merino (A), 68' Merino (A)
Atletico Madrid – Royale Union SG 3-1
39' Julian Alvarez (A), 72' Gallagher (A), 80' Sykes (R), Llorente 95' (A)
Bodo/Glimt – Monaco 0-1
43' Balogun (M)
Juventus – Sporting Lisbona 1-1
12' Araujo (S), 34' Vlahovic (J)
Liverpool – Real Madrid 1-0
61' Mac Allister (L)
Olympiakos – PSV 1-1
17' Martins (O), 92' Pepi (P)
PSG – Bayern Monaco 1-2
4' Luis Diaz (B), 32' Luis Diaz (B), 74' Joao Neves (P)
Tottenham – FC Copenhagen 4-0
19' Johnson (T), 51' Odobert (T), 64' Van de Ven (T), 67' Palhinha (T)
CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)
2. Arsenal 12 (dr +11)
3. PSG 9 (dr +9)
4. Inter 9 (dr +9)*
5. Real Madrid 9 (dr +6)
6. Liverpool 9 (dr +5)
7. Tottenham 8 (dr +5)
8. Borussia Dortmund 7 (dr +5)*
9. Manchester City 7 (dr +4)*
10. Sporting Lisbona 7 (dr +3)
11. Newcastle 6 (dr +6)*
12. Barcellona 6 (dr +5)*
13. Chelsea 6 (dr +3)*
14. Atletico Madrid 6 (dr +1)
15. Qarabag 6 (dr +1)*
16. Galatasaray 6 (dr -1)*
17. PSV 5 (dr +2)
18. Monaco 5 (dr -2)
19. Atalanta 4 (dr -3)*
20. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)
21. Napoli 4 (dr -5)
22. Marsiglia 3 (dr +2)*
23. Juventus 3 (dr -1)
24. Club Brugge 3 (dr -2)*
25. Athletic Bilbao 3 (dr -3)*
26. Royale Union SG 3 (dr -8)
27. Bodo/Glimt 2 (dr -3)
28. Pafos 2 (dr -4)*
29. Bayer Leverkusen 2 (dr -5)*
30. Slavia Praga 2 (dr -6)
31. Olympiakos 2 (dr -7)
32. Villarreal 1 (dr -3)*
33. Copenaghen 1 (dr -8)
34. Kairat Almaty 1 (dr -8)*
35. Benfica 0 (dr -5)*
36. Ajax 0 (dr -10)*
*una gara in meno