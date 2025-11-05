Milan, Massimo Calvelli entra nel CdA. Ecco la nuova composizione

Nel corso del media briefing tenutosi a margine dell’assemblea degli azionisti, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha confermato l’ingresso di Massimo Calvelli all’interno del Consiglio d’amministrazione del club rossonero. Il manager toscano, 50 anni, da poco ha lasciato il ruolo di amministratore delegato del circuito ATP di tennis per ricoprire la posizione di CEO International RedBird e Operating Partner di RedBird Capital Partener da luglio 2025.

Alla luce di questa decisione, la nuova composizione del consiglio d’amministrazione del Milan è rimasta invariata nel numero, ovvero dodici elementi, con Calvelli che ha preso il posto di Mark Dowley. Di seguito la nuova composizione del consiglio d’amministrazione di AC Milan: Paolo Scaroni, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gerald Cardinale JR, Gordon Matthew Singer, Randy Lewis Levine, Riccardo Stefanelli, Dominic Mitchell, Robert Klein, David Castelblanco, Alfredo Craca e Massimo Calvelli.