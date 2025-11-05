Mandragora conferma: "Accordo sul rinnovo con la Fiorentina. Sento questa città come casa"

Nel corso dell'odierna conferenza stampa prima della sfida di Conference League contro il Mainz, il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora ha confermato anche le notizie riguardanti il suo imminente rinnovo del contratto.

Il discorso sul rinnovo del contratto è andato avanti? L'accordo è vicino?

"Ho trovato l'accordo già da qualche giorno con la società, siamo in simbiosi già da questa estate. Volevo restare anche in estate perché sento Firenze come casa. Sono contento, credo di firmare fino al 2028".

Si sente di trasmettere qualcosa agli altri, in quanto senatore dello spogliatoio?

"Assolutamente sì, voglio trasmettere i valori di Firenze e della Fiorentina agli altri, spero di riuscire ad inculcarli e a farli venire fuori. Quando il momento è negativo a volte si buttano indietro, noi invece dobbiamo mandarli avanti".

Dopo l'addio di Pradè e Pioli, la squadra ha voglia di uscire dalla situazione...

"Noi siamo i primi responsabili, vogliamo uscire da questa situazione. Le critiche sono giuste ma vogliamo trasformarle in qualcosa di diverso. E' difficile entrare nel dettaglio di cosa non è funzionato, noi abbiamo cercato di dare tutto al mister, purtroppo non siamo riusciti ad incastrare i risultati che poi sono quelli che decidono le sorti dell'allenatore. Ci dispiace e ci sentiamo responsabili".