Inter-Kairat, le formazioni ufficiali: turnover Chivu, spazio a Frattesi. Esposito con Lautaro
L'Inter di Cristian Chivu cerca la quarta vittoria nelle prime quattro gare di Champions League: alle 21 il calcio d'inizio della sfida al Kairat Almaty. Come si poteva intuire alla vigilia, il tecnico fa ricorso ad un certo turnover.
Confermato Yann Sommer in porta, davanti a lui invece spazio a Yann Bisseck che torna a giocare sul centrodestra, al posto di Manuel Akanji. Con il tedesco in difesa tocca a Stefan De Vrij, con Carlos Augusto. Sulle due fasce nel 3-5-2 nerazzurro ecco Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Mediana tutta nuova con Davide Frattesi, Nicolò Barella in regia e Piotr Zielinski. Davanti insieme a Lautaro Martinez scelto Francesco Pio Esposito. Ecco di seguito le formazioni ufficiali della sfida con le scelte dei due allenatori.
Le formazioni ufficiali di Inter-Kairat Almaty
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 16 Frattesi, 23 Barella, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 94 Esposito.
A disposizione: 13. J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Sucic, 9 Thuram, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 25 Akanji, 53 Alexiou, 95 Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): 77 Anarbekov; 24 Mrynskiy, 25 Shirobokov, 80 Sorokin, 3 Luís Mata; 4 Kassabulat, 15 Arad; 55 Gromyko, 7 Jorginho, 9 Satpayev; 26 Edmilson.
A disposizione: 1 Zarutskiy, 82 Kalmurza, 5 Kurgin, 6 Sadybekov, 10 Zaria, 17 Baibek, 18 D. Glazer, 20 Tapalov, 33 Stanojev, 99 Ricardinho.
Allenatore: Rafael Urazbakhtin.
Arbitro: Luis Godinho (POR).
Assistenti: Rui Teixeira (POR) - Pedro Almeida (POR).
Quarto ufficiale: António Nobre (POR).
VAR: André Narciso (POR).
Assistente VAR: Tiago Martins (POR).
SQUALIFICATI
Inter: -
Kairat Almaty: -
DIFFIDATI
Inter: -
Kairat Almaty: Arad, Satpayev