Inter, Chivu: "Lautaro e Pio Esposito compatibili, Thuram forse farà qualche minuto"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Prime Video a pochi minuti dalla sfida di Champions League in casa contro i kazaki del Kairat Almaty: "L'obiettivo è fare una grande prestazione, rispettare la competizione e fare di tutto per vincerla".

Perché Lautaro e Pio Esposito?

"Perché sono compatibili, ne ho avuti solo tre a disposizione per un mese ed è giusto fare qualche rotazione. Marcus (Thuram ndr) non è al cento per cento, forse oggi gli faremo fare qualche minuto. Il capitano è sempre in campo perché è un leader e c'è bisogno del suo spirito".

Lautaro deve sorridere di più?

"È un bel po' che ne parliamo di questa cosa, lui non deve avere troppi pensieri: deve essere consapevole che è un campione del mondo che sta facendo la storia dell'Inter, deve lavorare sereno e i gol arriveranno".