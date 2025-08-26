Ufficiale
Inter, Cocchi e Bovo si legano al club con un rinnovo pluriennale
TUTTO mercato WEB
Prosegue l'avventura in nerazzurro di Matteo Cocchi e Leonardo Bovo. Rispettivamente classe 2007 e classe 2005, i due giocatori si sono legati a lungo al club di Viale della Liberazione che rende nota la cosa attraverso il comunicato pubblicato sui canali ufficiali: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale dei contratti di Matteo Cocchi e Leonardo Bovo" si legge su Inter.it.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Tutti dicono di essere d'accordo con la sfuriata di Italiano, ma siamo al 26 agosto e nessun direttore ha completato la squadra. Conte la scorsa stagione non avrebbe vinto se...
Le più lette
Ora in radio
17:05A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile