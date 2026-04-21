Inter-Como, occhio al giallo: quattro undicesimi della formazione ospite a rischio squalifica

Occhio al cartellino giallo, soprattutto in casa di Cesc Fabregas. Sono ben dieci i calciatori diffidati, a rischio squalifica per la finale di Coppa Italia, tra i giocatori di Inter e Como. Di questi, però, solo tre fanno parte della squadra di Cristian Chivu: oltre al giovane Kamate (non presente oggi in distinta), ci sono Sucic e Pio Esposito.

Ben più corposa, invece, la lista degli ospiti. Quattro undicesimi della formazione schierata da Fabregas questa sera sono infatti diffidati: Diego Carlos, Ramon, Van der Brempt e Nico Paz.

A oro si aggiungono tre elementi presenti in panchina, nello specifico: Kuhn, Sergi Roberto e Morata.