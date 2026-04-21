Di Canio: "Se Leao fa il centravanti, il Milan lo perde. Non crea molto come in passato"

Paolo Di Canio non è mai stato un grandissimo estimatore di Rafael Leao e, quando l'attacco del Milan soffre, la spiegazione dell'opinionista di Sky Sport ed ex attaccante della Lazio è semplice: "In questa posizione lo perdono. Non crea molto come in passato, come 2-3 anni fa. Perde i palloni… Arriva la mezzala, c’è il centravanti, c’è la seconda punta… Poi a campo aperto chi ha il Milan? Non ha Gattuso. Ha Modric poverino, ha 40 anni".

Di Canio spiega qual è il tipo di giocatore che serve ad Allegri: "Non deve trovare un centravanti bello, alla Havertz, tecnico. Ma un centravanti che, anche se non segna molto, lavori tanto per la squadra… Per la seconda punta, per la mezzala, per i quinti che arrivano… Mateta che volevano prendere per esempio, è un giocatore mobile. È un Osimhen disinnescato. Non Osimhen che ti mangia, un velociraptor, ma in area di rigore si fa sentire, ha il terzo tempo, sa riciclare la palla. Magari fa 12 gol, però ti fa costruire e creare tante palle gol".

In conclusione il pensiero dell'ex centravanti è chiaro per quanto riguarda il modulo che attualmente utilizza il Diavolo: "Quindi devi trovare un centravanti così perché non hai il controllo della partita. Se rimani col 3-5-2 devi trovare un centravanti azzeccato, adatto, con queste caratteristiche”.