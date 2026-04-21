Palermo, 150 presenze in B per Gomis: titolare dopo un anno e mezzo, risponde presente

Il Palermo non molla un centimetro, anche se si trova a correre in quello che è uno dei campionati più anomali della storia della Serie B. Corrono i rosanero, capaci di raccogliere 68 punti in 35 partite, ma c'è chi corre di più: Venezia, Monza e Frosinone occupano ancora i primi tre posti. La squadra di Filippo Inzaghi nella prossima sfida potrebbe schierare nuovamente Jesse Joronen fra i pali, ma alle sue spalle Alfred Gomis non lo ha fatto rimpiangere, in due partite molto delicate come quelle contro Frosinone e Cesena.

Dopo un anno e mezzo l'estremo difensore senegalese si è ritrovato titolare. Non facile da gestire come momento. Basti considerare che, prima di quel grave infortunio patito all'inizio della scorsa stagione, il Palermo non stava certo pensando a sostituti fra i pali. Contro il Cesena Gomis è riuscito, assieme alla difesa e anche grazie ad una pronta risposta su Berti nel primo tempo, a portare a casa un clean sheet, festeggiando al meglio le 150 presenze raggiunte in serie cadetta (che si sommano a 117 nella categoria superiore tra Ligue 1, 71 e Serie A, 46).

D'altronde parliamo di un secondo di lusso per Filippo Inzaghi, che alla vigilia aveva fatto capire di avere fiducia in lui e dunque di non aver alcuna fretta di forzare la mano con Joronen. "Siccome abbiamo un secondo portiere molto forte come Gomis, abbiamo tenuto a posto Joronen e non lo rischiamo. Abbiamo un portiere alla stessa altezza e abbiamo ancora qualche partita", ha detto il tecnico. Gomis di esperienza ne ha da vendere, a 32 anni, unica per la categoria: vanta una Coppa d'Africa vinta ed un secondo posto nel torneo, 15 presenze europee fra Champions e Conference League.