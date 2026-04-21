Torna il Festival della Serie A: il 5 giugno a Parma sarà presentato il calendario del prossimo campionato

Tre giorni da segnare con il classico circolino rosso sul calendario: il 5, 6 e 7 giugno torna a Parma il Festival della Serie A, tre giorni per tifosi e appassionati di calcio creata per raccontare l'unicità del massimo campionato di calcio italiano attraverso incontri e workshop con protagonisti, addetti ai lavori e celebrità del presente e del passato.

La manifestazione, organizzata da Lega Calcio Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Parma e Ifis Sport, nonostante sia solo alla sua terza edizione è già diventata un classico del finale della stagione calcistica, un appuntamento attesissimo, visto che tra le tantissime iniziative, ospita la presentazione del calendario della stagione successiva, uno dei momenti più attesi dell'off season, in cui i tifosi possono cominciare a toccare con mano quello che potrà accadere nella Serie A Enilive 2026/27: sarà ancora lo splendido Teatro Regio di Parma a fare da cornice al grande evento, che andrà in scena nel tardo pomeriggio del 5 giugno e che sarà la ciliegina sulla torta di un programma ricchissimo che presto verrà svelato sui canali ufficiali di Lega Calcio Serie A.

Il ridotto del Teatro Regio, i Portici del Grano sotto il Comune e la Biblioteca San Giovanni, ospiteranno i vari incontri, lo scorso anno furono organizzati 20 panel ma nell'edizione 2026 il numero dovrebbe aumentare, ma anche il Laboratorio di San Paolo, il Palazzo della Pilotta, e il Palazzo del Comune saranno locations di alcuni eventi legati al Festival della Serie A 2026. La Fan Zone e il Digital Creative Hub, invece, verranno allestiti in Piazza Garibaldi, epicentro della città, mentre una delle grandi novità di questa edizione, il triangolare della Kings League, si giocherà nel Parco Ducale.