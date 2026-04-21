Dopo l'errore nel derby, riecco Luis Henrique titolare. Contro il Como ha già fatto la differenza

Luis Henrique torna a essere il titolare della fascia destra dell'Inter quasi un mese e mezzo dopo l'ultima volta. Cristian Chivu infatti, dopo l'errore nel derby contro il Milan che favorì il gol di Estupinan, non lo aveva più riproposto dal primo minuto, ma il motivo principale è il rientro di Denzel Dumfries, che, come era facile immaginarsi, è tornato a essere il proprietario della corsia.

Il brasiliano però è stato qualcosa di più di un comprimario o di una semplice riserva, anzi, è uno dei protagonisti della stagione dell'Inter, visto che nel periodo in cui l'olandese era ai box per infortunio, ha giocato praticamente sempre ed è cresciuto moltissimo nelle due fasi. Chivu lo ha sempre preso da esempio ed elogiato pubblicamente, a testimonianza di quanto tenga a far sentire tutti importanti all'interno del gruppo.

Quella contro il Como è una partita di assoluto valore, valida per una semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma per certi versi è anche speciale per l'ex Marsiglia. Nel match di campionato vinto 4-0 dai nerazzurri è infatti arrivato il primo assist dell'avventura italiana dell'esterno, che servì alla perfezione Lautaro Martinez e diede così il là alla goleada dell'Inter. La sua speranza è quella di ripetersi questa sera.