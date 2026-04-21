Giroud ha nostalgia di Milan, Neres torna ad allenarsi. Inter in difficoltà: le top news delle 22

L'Inter soffre tantissimo a San Siro e il primo tempo della semifinale di ritorno di Coppa Italia si chiude con il Como in vantaggio 1-0 grazie al gol di Martin Baturina. I nerazzurri non stanno reagendo e, al di là di un colpo di testa di Thuram salvato sulla linea, hanno fatto poco altro.

Olivier Giroud oggi gioca per il Lille, ma fino a poco tempo fa vestiva la maglia del Milan e i suoi ricordi dell'esperienza in Italia sono più vivi che mai. Intervistato da MilanNews.it, ha parlato così dei suoi trascorsi rossoneri: "La passione per il calcio, San Siro, lo Scudetto, l’amore dei tifosi quando ero lì in campo. Ho tanta nostalgia del Milan, ma sono rimasto in contatto con i miei compagni e con le persone dello staff. Mi manca questo club, dove ho passato tre anni fantastici (ride, ndr). Adesso spero che il club torni in Champions League l’anno prossimo".

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, ha parlato così alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio: "Per noi è la partita più importante della stagione dove noi dobbiamo dare tutto. Non bisogna dare per scontato certe cose: abbiamo fatto una grande scalata e giocarci una semifinale contro una squadra forte per noi è determinante. Siamo pronti a tutto, e orgogliosi di quello che abbiamo conquistato".

“Sulla gestione del Fondo di Fine Carriera circolano ancora oggi numerosi fraintendimenti”. Umberto Calcagno, presidente dell'AIC, lo ha dichiarato in una lunga intervista a Domani. “Uno dei temi più ricorrenti riguarda la presunta mancanza di trasparenza. In realtà, ogni calciatore che ne faccia richiesta ha la possibilità concreta di accedere al portale dedicato al Fondo e consultare nel dettaglio la propria posizione personale. Attraverso questo strumento, infatti, è possibile verificare con precisione tutti i versamenti effettuati mese per mese, oltre agli eventuali avanzi di gestione che vengono distribuiti su base annuale”.

"Il Napoli gli allenamenti in vista del prossimo match di campionato, venerdì alle 20:45 contro la Cremonese. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo un lavoro di forza e a seguire una sessione tecnico-tattica. David Neres è rientrato al SSC Napoli Training Center per proseguire il suo percorso di riatletizzazione".

Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Luca Marianucci, ha parlato del futuro del difensore attualmente in prestito al Torino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, spiegando i programmi che ha per il centrale: "Il suo futuro a Napoli dipende da chi sarà l’allenatore, su di lui devo dire delle cose, ma parlerò a fine campionato".