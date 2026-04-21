Arezzo-Ascoli, la sfida a distanza che vale la B. Ripresi oggi gli allenamenti delle due squadre

L'Arezzo viaggia, l'Ascoli tiene il passo, e negli ultimi 90' della regular season di Serie C si deciderà chi - tra le due - sarà la regina del Girone B; la squadra che coronerà il sogno della promozione in Serie B diretta. Le due formazioni sono ora a pari punti, 77 quelli finora conquistati, ma dalla sua i toscani hanno gli scontri diretti, che varrebbero il salto di categoria in caso anche domenica le due compagini vincessero le rispettive partite. Per le quali, proprio oggi, è ripresa la preparazione.

Questa la nota degli amaranto: "L’Arezzo è tornato al lavoro questo pomeriggio al centro sportivo di Rigutino, inaugurando la settimana che porterà alla sfida di cartello di domenica contro la Torres (calcio d’inizio alle 14:30). Dopo la vittoria di sabato a Pineto, il gruppo ha svolto una seduta di ripresa articolata e funzionale, pensata per riallineare i carichi e riattivare progressivamente la condizione. Il programma odierno ha previsto un circuito di prevenzione, seguito da un blocco di lavoro metabolico e da una partita finale a campo ridotto, utile per ritrovare ritmo e intensità. La preparazione proseguirà domani, mercoledì 22 aprile, con una sessione pomeridiana alle 14:30, sempre al Training Center di Rigutino".

Questa quella dei marchigiani: "È ripresa oggi pomeriggio al Picchio Village la preparazione della squadra in vista dell’ultimo impegno di campionato col Campobasso, in programma domenica prossima, alle 14:30, all’Axum Molinari di Campobasso.

Il programma settimanale di allenamenti, stilato dallo staff tecnico, prevede sessioni pomeridiane di lavoro, con inizio alle ore 15, nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Sabato la rifinitura è fissata alle ore 11. Seguiranno il pranzo e la partenza per il Molise".