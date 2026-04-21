Inter troppo svagata, Baturina la purga: 1-0 del Como all'intervallo a San Siro

Il primo tempo a San Siro di Inter-Como finisce 0-1: Baturina il mattatore momentaneo con un colpo di precisione al minuto 32.

Il "maghetto" croato la sblocca

Intensità alle stelle, aggressività sin ogni zona del campo e un ottimo inizio del Como a San Siro nei primi battiti di semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Infatti le due occasioni più importanti del match sono arrivate proprio dai piedi dei giocatori di Fabregas, con un’azione avvolgente da destra verso sinistra e un pallone vagante terminato a Baturina largo a sinistra che ha impensierito Josep Martinez al minuto 8. Nemmeno 60 secondi dopo e sugli sviluppi di un corner calciato dall’esterno croato a pescare Kempf sul secondo palo, con uno stacco che ha scheggiato l’incrocio dei pali. Momento di stallo che i nerazzurri di Chivu hanno superato con qualche tentativo di Bonny e Dimarco in zona ravvicinata, in entrambi i casi Butez non ha dovuto sudare particolarmente.

Inter sottotono, strada in salita col Como

Un duello a tutto campo, con la coppia Acerbi-Douvikas a dare spettacolo tra sportellate e strattoni, un episodio al 27’ stava per costare caro all’Inter per atterramento rischioso sul greco, ma è stata un’altra situazione a scaturire il vantaggio degli ospiti. Un duello sulla fascia destra vinto da Van der Brempt con Dimarco ha spalancato la porta del paradiso momentanea a Baturina, che solo in area ha trovato un gol da cecchino per l’1-0. I nerazzurri sono stati sporchi e imprecisi, con errori sparsi in campo, mentre il Como ha sfiorato anche il raddoppio su girata di Douvikas. Un minuto di recupero e le squadre rientrano negli spogliatoi sull'1-0 per i lariani.