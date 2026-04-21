Thuram: "Farò di tutto per l'Inter. Como? Cambiano sempre, Fabregas è un grandissimo"

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, è tornato a essere protagonista con 4 gol nelle ultime 3 partite giocate. Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club a pochi minuti dal match contro il Como, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha parlato così della sfida: "Vogliamo fare una partita seria davanti ai nostri tifosi, ma non sarà facile perché loro sono una grandissima squadra che gioca benissimo".

Che cosa vi aspettate dal Como?

"Non lo so perché l'abbiamo affrontato 3 volte e tutte e 3 hanno cambiato piano di gioco. Hanno un grandissimo mister che si sa adattare, vedremo".

Quali sono i suoi obiettivi personali da qui alla fine della stagione?

"Fare di tutto per aiutare l'Inter a raggiungere i traguardi stagionali".