Inter, il CFO Ricci: "Qualificarsi sempre alla Champions è più importante che arrivare un anno in finale"

“Dodici anni fa le prime tre società sportive al mondo erano calcistiche. Oggi il primo club di calcio è al 20° posto. Qualcosa è successo”. Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell’Inter, analizza, in una lunga intervista rilasciata a gazzetta.it, le strategie economiche del club nerazzurro. Ma anche il panorama globale.

Ricci è tornato all’Inter a distanza di anni: “Ho trovato una realtà profondamente diversa”. Centrale, ovviamente, il nuovo corso inaugurato con l’arrivo di Beppe Marotta: “Dopo il Covid, anno dopo anno, si è evoluta attraverso una guida stabile e una continuità di risultati e ha saputo crescere partendo dalle aree in cui poteva migliorare di più. Guardare al mondo, per una realtà calcistica d’élite come l’Inter, non è un vezzo ma un dovere: è l’unica strada che può legittimare la sostenibilità e continuare ad alimentare il circolo virtuoso”

Tra le strategie per il futuro è ovviamente centrale lo stadio: “Migliora l’esperienza degli spettatori, ma aumenta soprattuto l’area Premium. In un impianto da poco più di 70mila posti, poco più di 10mila saranno dedicati ai settori hospitality. La crescita dei ricavi arriverà anche dai naming rights”. Uno scenario, quest’ultimo, che conferma un aspetto: il nuovo San Siro non sarà intitolato a Giuseppe Meazza.

Nel corso dell’intervista, Ricci si è soffermato anche sul rapporto con gli altri grandi campionati europei: “Alcuni ecosistemi hanno performato meglio creando gap significativi, sia tra le leghe sportive nordamericane e quelle calcistiche europee, sia tra la Premier League e il resto dei campionati”. Quanto all’Inter: “Quest’anno il percorso si è interrotto presto, ma la cosa che più conta è avere una presenza continuativa: qualificarsi sempre alla Champions è più importante che arrivare un anno in finale. Dobbiamo riuscire a stare agganciati alla top ten europea, sapendo che oggi ci sono sei club di Premier davanti a noi”.