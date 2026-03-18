Trapani, Micco sul ritorno di Balla: "Antonini stravede per lui. In Serie D era sprecato"

Franco Micco, agente di Besmir Balla, attaccante classe 1994 tornato al Trapani la settimana scorsa, chiudendo la parentesi in Serie D alla Vibonese, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul trasferimento attraverso le colonne di TuttoCalcioCalabria:

"Se ne era parlato anche a gennaio, Antonini stravede per lui. Poi ci sono stati problemi di lista, poi si è sbloccata adesso e l'abbiamo fatta. E' sempre stato un pallino del presidente del Trapani, è il giocatore che lui ha sempre stimato in assoluto in quel gruppo che ha vinto il campionato in Serie D.

E' normale che quando un giocatore del calibro di Balla ha l'opportunità di tornare nella categoria che gli compete, perché in D è un calciatore sprecato, è giusto sfruttarla. E' chiaro che la Vibonese ha perso un top player, senza ombra di dubbio".