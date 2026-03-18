I migliori 9 dell'Argentina? Lautaro premia Batistuta, ma si mette davanti a Crespo e Higuain

Un classico gioco da social, ma le scelte di Lautaro Martinez faranno discutere. Nel corso dell’intervista rilasciata a Racing Radio, il capitano e attaccante argentino dell’Inter ha infatti dovuto mettere in fila i migliori nove centravanti nella storia della nazionale argentina.

Non una classifica a “occhi chiusi”, come spesso accade sui social. Al Toro, in questo caso, sono stati sottoposti nove giocatori e li ha dovuti mettere in graduatoria. A sorpresa - non che non potesse farlo -, Lautaro si è inserito in top 3, al terzo posto. Alle spalle di Gabriel Batistuta e di Diego Milito, ma davanti a gente come Gonzalo Higuain, Hernan Crespo e Sergio Aguero. Davanti a loro, per la cronaca, ha inserito anche Julian Alvarez, suo compagno di nazionale sia in Copa America che nel Mondiale, entrambi vinti.

La classifica di Lautaro.

1. Batistuta

2. Milito

3. Lautaro

4. Julian Alvarez

5. Crespo

6. Higuain

7. Lisandro Lopez

8. Aguero

9. Adrian Martinez