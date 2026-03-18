Catania, Viali si presenta: "Sono qui per sognare, non sono in cerca di un contratto"

William Viali si presenta da nuovo allenatore del Catania parlando in conferenza stampa, come riportato da La Sicilia: "C’è poco tempo. Non sono in cerca di un contratto, sono qui per sognare: il mio Catania sono questi tre mesi, non ho pensieri sul futuro. Ho fatto tanta gavetta per allenare e lavoro per tornare rapidamente in Serie B. Questa squadra ha fatto cose molto buone e ha la migliore difesa del campionato. La base non è da buttare, anche perché siamo a sei gare dalla fine e il tempo è poco".

"Il mio obiettivo è aumentare le conoscenze del gruppo per saper cambiare le partite in corsa nei playoff. Saranno gare diverse, che si decidono anche alla fine, e la squadra deve essere brava a ribaltare il risultato fino al 90’".

Sull’identità che vuole dare: "La fase offensiva è una caratteristica delle mie squadre. Qui c’è un potenziale enorme e non è una scoperta recente: guardo il Catania da tempo. Esaltare questo potenziale mi galvanizza".

Infine, lo sguardo ai playoff: "Non devono essere un assillo. Bisogna competere per vincere, ma senza stress, anche per i tifosi. Serve saper convivere con le difficoltà durante le gare: c’è bisogno di tattica, ma alla fine vince il cuore. In questi due mesi dobbiamo creare una magia, per fare palo-gol e non palo-fuori al 90’".