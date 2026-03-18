TMW Radio Di Napoli: "Fabregas? Lavoro straordinario. Ha qualcosa di diverso dagli altri"

L'ex calciatore Arturo Di Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso del suo intervento a TMW Radio, durante Maracanà.

Quali sono gli allenatori che hanno inciso di più e quello da cui invece ti aspettavi di più?

"In positivo dico Chivu, che ha fatto molto bene anche per l'eredità che ha avuto. Di certo può ancora crescere, ma finora il bilancio è positivo. Per quanto riguarda chi poteva fare di più invece dico Italiano, perché lo reputo un allenatore che può ambire anche ad allenare una big. Comunque anche Fabregas sta facendo un lavoro straordinario, seppur in un club che ha costruito la rosa su misura per le sue idee. Mi incuriosisce perché ha qualcosa che non vedo in altri tecnici e sono anche curioso di vederlo in un big club".

Jashari al momento è considerabile un investimento ancora valido o un flop?

"È un giocatore che ha qualità, solo che il nostro calcio e complicato. Inoltre ha dovuto affrontare gli infortuni e penso che non sia pienamente entrato nelle idee di calcio di Allegri. In futuro potrà dimostrare le proprie qualità, anche se per essere stato pagato quaranta milioni mi aspettavo di più".

Retegui viene accostato al Milan. Pensi che potrebbe tornare in Italia?

"La sua è stata una scelta puramente personale e qualche soldo in più se l'è garantito in Arabia. Di certo il Milan potrebbe garantirgli cinque o sei milioni, non oltre. Anche la Nazionale potrebbe incidere nella sua scelta e i rossoneri sanno che un usato sicuro potrebbe rendere".

Fra Vlahovic e Retegui chi sarebbe meglio?

"Vlahovic è un giocatore che rende al meglio quando la squadra gioca per lui. Retegui invece ha molta umiltà perché gioca per la squadra e sa calarsi nel contesto migliore in poco tempo. Questo lo rende importante per l'umiltà".