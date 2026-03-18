Parisi festeggia le 100 partite con la Fiorentina: "Un ricordo speciale per Commisso e Barone"

Fabiano Parisi contro la Cremonese ha festeggiato al meglio le 100 presenze con la Fiorentina, grazie al 4-1 finale e al gol che ha aperto le marcature. L'esterno dei viola ha pubblicato un post su Instagram per celebrare il traguardo raggiunto e festeggiare insieme ai sostenitori gigliati: "Un numero che racchiude sacrifici, emozioni e sogni. Orgoglioso di ogni minuto vissuto in campo".

Il pensiero di Parisi va anche a chi non c'è più come Commisso e Barone, due persone che hanno contribuito in maniera significativa al suo trasferimento alla Fiorentina, concretizzatosi il 14 luglio 2023: "100 presenze che non sarebbero state possibili senza compagni, staff e tifosi. Grazie a tutti per aver fatto parte di questo viaggio e un ricordo speciale per Presidente Rocco e il Direttore Joe. Avanti insieme",