Pavard già leader della difesa del Marsiglia. Dal suo arrivo solo un gol subito in Ligue 1

Arrivato nell'ultimo giorno di mercato, l'arrivo di Pavard ha consolato i tifosi del Marsiglia che lo stesso giorno hanno ufficialmente salutato Rabiot. Ma come sta procedendo l'avventura del francese all'OM?

"Da lui mi aspetto esperienza e personalità" ha dichiarato Roberto De Zerbi al momento dell'acquisto del difensore. Che ha acceso l'entusiasmo sin dalla conferenza stampa: "Avevo solo l'Olympique Marsiglia in testa, abbiamo avuto un’ottima conversazione con Medhi (il ds Benatia, ndr), che sta facendo un lavoro eccellente. Qui abbiamo un gruppo di qualità e spero che potremo fare grandi cose tutti insieme".

Le prestazioni in campo sono perfettamente in linea con le attese: fin qui Pavard si sta mostrando vero leader della difesa, interpretando il ruolo alla perfezione, rassicurando il reparto e non lasciandosi sfuggire nulla. E non può essere un caso che dal suo arrivo l'OM abbia vinto tutte le partite giocate in Ligue 1, su tutte quella col Paris Saint-Germain. Prima del suo arrivo la squadra di De Zerbi aveva perso 2 partite su 3. Con lui in campo (e anche l'altro nuovo acquisto Aguerd) la squadra ha subito in campionato solamente una rete. Bene anche in Champions: sfortunato contro il Real Madrid, muro contro l'Ajax.

BENJAMIN PAVARD - MARSIGLIA

Presenze: 6

Da titolare: 5

Reti: 1

Assist: 0