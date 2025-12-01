Inter, Lautaro scherza: "Mi abbraccia più Chivu di mia moglie. Contento per il suo inizio"

Lautaro Martinez, presente al Galà del Calcio in corso a Milano, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport della doppietta di ieri e delle sue esultanze: "Io esulto a tutti i gol così, è sempre bello e importante per noi attaccanti. Venivamo da due sconfitte e ieri pomeriggio era importante raccogliere tre punti, la pressione e la fisicità del Pisa ci ha messo in difficoltà, ma ne siamo usciti".

L'Inter spesso gioca meglio dell'avversario, ma con Juve, Napoli e Milan, è uscita sconfitta.

"Ne parliamo sempre tra di noi, il gioco c'è, la predisposizione anche, ma dentro una partita bisogna essere pronti a cambiare subito idea, come dice anche il mister".

Che rapporto state costruendo con Chivu?

"Col mister parliamo tutti i giorni, ci abbraccia tutti i giorni, anche troppo! Mi abbraccia più lui di mia moglie (ride, ndr). Però è il suo modo di allenare, lui capisce come funziona uno spogliatoio. Sono contento per lui e per come ha iniziato questa avventura con noi".

Quanto è importante l'amicizia in un gruppo?

"Sicuro! Il gruppo viene prima di tutto, solo così si trovano le energie per vincere i trofei. Sicuramente non siamo tutti amici, ma il gruppo è forte e ogni volta che inizia una nuova stagione noi dobbiamo sempre puntare ad arrivare in fondo a ogni competizione".

Cosa divide Inzaghi e Chivu?

"Sono due allenatori simili, che vogliono un buon gioco ma con Cristian abbiamo aggiunto un pressing più immediato e alto, cerchiamo di andare avanti su questa idea che ci ha dato tanti benefici".