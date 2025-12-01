Finalmente la Serie A ha un goleador: Lautaro, più record che critiche

Bisognava attendere la tredicesima giornata, perché in vetta alla classifica marcatori della Serie A ci fosse un centravanti. Con la doppietta al Pisa, Lautaro Martinez sale a quota sei reti nel massimo campionato italiano, che finora era un caso unico in giro per l’Europa da questo punto di vista. In un colpo solo, l’attaccante argentino dell’Inter spedisce nel dimenticatoio le - solite - critiche.

Più record che altro. Con la doppia marcatura ai toscani, del resto, il Toro ha messo in fila un paio di dati statisticamente interessanti, per così dire. Intanto, a quota 163 reti, ha staccato Mazzola diventando il quarto marcatore all-time dell’Inter in solitaria: Boninsegna (171) è alla portata, per Altobelli (209) c’è ancora da aspettare. Ma non così tanto. Inoltre, nessun altro ha segnato a 29 squadre diverse in A dal 2018 a oggi: qualcosa vorrà pur dire.

All’Arena Garibaldi, inoltre, Lautaro è salito a 10 gol in 17 presenze stagionali. In media sono 0,58 reti a partita: non è proprio partire dall’1-0 per l’Inter, ma quasi. Dati che, l’ha ricordato il diretto interessato prima dell’ultima in Champions, vengono interpretati di volta in volta a seconda della convenienza: “Prima mi dicevano che non segnavo in Europa, ora il contrario”. La verità la raccontano altri numeri: dal 2019 a oggi - escludendo quindi la prima stagione in Italia - l’anno peggiore di Lautaro si è chiuso a 19 marcature (era il 2021), e negli ultimi cinque anni non è mai andato sotto le venti reti. È già a metà dell’opera.