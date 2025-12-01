Casale si perde la marcatura e Payero lo punisce: la Cremonese è avanti col Bologna
Il gol era nell'aria ed è arrivato al 31' con Payero che sblocca Bologna-Cremonese e porta i grigiorossi avanti. Primo gol in campionato per il centrocampista argentino, che infila una difesa felsinea altissima ricevendo un bel filtrante di Bianchetti.
