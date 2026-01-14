Live TMW
Inter-Lecce 1-0, tra poco Criastian Chivu in conferenza stampa
L'Inter tira una spallata al campionato. I nerazzurri battono il Lecce 1-0 a San Siro nel recupero della sedicesima giornata di Serie A e volano sempre di più in testa alla classifica. Decide una rete di Pio Esposito al 78'. Tra poco in conferenza stampa interviene l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu.
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: sconvolgimento Spalletti. Inter: tra giuste critiche e tipiche follie. Milan: la pedina salva-Allegri. Napoli: la forza in campo e le urla di Conte. E quel metro in più di Fabregas…
