Vicenza a un passo dalla Serie B: bastano tre vittorie per la promozione matematica

Luca Bargellini
Oggi alle 12:04Serie C
Luca Bargellini

Due sconfitte non cambiano il destino: il Vicenza vede la Serie B.

I numeri, in questo senso, non lasciano spazio a dubbi. Con otto giornate dalla fine della stagione regolare sono 24 i punti ancora in palio, mentre sono 16 quelli di vantaggio della formazione di Fabio Gallo sulla prima delle inseguitrici, l’Union Brescia.

Ipotizzando che la formazione di Eugenio Corini faccia bottino pieno da qui alla 38ª giornata passerebbe dagli attuali 56 punti a quota 80.

Una cifra che per il LaneRossi dista appena otto lunghezze. Tradotto: con tre vittorie arriva la certezza del salto di categoria. La promozione non è più una questione di ‘se’, ma solo di ‘quando’

