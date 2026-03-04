Vicenza, Gallo: "Il gruppo ha fatto vedere che merita di essere primo dall’inizio del campionato"

Fabio Gallo, allenatore del Vicenza, ha commentato la sconfitta contro il Trento. Come riportato da biancorossi.net, il tecnico biancorosso ha sottolineato soprattutto l’atteggiamento mostrato dalla squadra nel corso della partita.

"Ho chiesto una cosa al termine del primo tempo: che non me ne fregava niente di perdere la partita, ma volevo la perdessimo da squadra. Alla fine ho avuto la risposta che volevo: la mia squadra ha dimostrato di avere gli attributi, di saper giocare anche contro situazioni che non possiamo comandare. Merito al Trento, però noi abbiamo perso da squadra e sono orgoglioso di questo. Il gruppo ha fatto vedere che merita di essere primo in classifica dall’inizio del campionato".

Gallo ha poi analizzato anche gli episodi che hanno indirizzato la gara: "Chi è nel calcio sa che possono succedere questi momenti, in cui qualsiasi tiro va in porta. Il rigore ha spostato gli equilibri, ma fino a quel momento il Trento non ci aveva dato grossi pensieri. Mi è dispiaciuto il gol preso alla prima azione nella ripresa. Ora metabolizziamo la sconfitta, i ragazzi li ho visti consapevoli della prestazione fatta e del secondo tempo fatto da grande squadra".