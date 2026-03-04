Napoli, Anguissa rientrerà tra i convocati per la gara al Torino. Più incertezza su McTominay
Continua il lavoro a Castel Volturno, dove il Napoli prepara la sfida di venerdì prossimo contro il Torino. L’attenzione dello staff di Antonio Conte è rivolta soprattutto alla situazione degli infortunati, con diversi giocatori vicini al rientro. Tra le notizie più incoraggianti c’è quella che riguarda Frank Anguissa, sempre più vicino al ritorno tra i convocati per la gara contro i granata, fa sapere Sky. Il suo recupero sarebbe particolarmente prezioso anche alla luce dei problemi fisici accusati da Stanislav Lobotka, fermato da un fastidio muscolare che mette a rischio la sua presenza.
Restano invece da valutare le condizioni di Kevin De Bruyne, fermo da fine ottobre per una lesione al bicipite femorale rimediata contro l’Inter ma tornato in gruppo ad inizio settimana Lo staff monitorerà il suo stato tra mercoledì e giovedì. Più incerta la situazione di Scott McTominay, che avverte ancora fastidio al tendine. I prossimi allenamenti quindi diranno se Conte potrà effettivamente recuperare qualche pedina in mediana.
