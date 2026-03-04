Lazio-Atalanta, i convocati di Sarri: recuperati Gila, Pedro e Maldini, out Basic e Rovella
TUTTO mercato WEB
Maurizio Sarri ha recuperato Gila, Pedro e Maldini per la sfida di Coppa Italia, che vedrà la Lazio sfidare l'Atalanta nella semifinale di andata della Coppa Italia: ancora out Basic e Rovella. Queste le scelte:
Portieri: Motta, Furlanetto, Provedel.
Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic.
Centrocampisti: Dele-Bashiru, Belahyane, Taylor, Przyborek, Cataldi.
Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Ratkov, Cancellieri, Maldini.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
3 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Catania, trasferta vietata per i tifosi a Benevento. Il presidente: "Per protesta non sarò al Vigorito"
Pronostici
Calcio femminile