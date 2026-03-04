Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Giammarioli: "Il derby San Benedettese-Ascoli? Atmosfera da categoria superiore"

Giammarioli: "Il derby San Benedettese-Ascoli? Atmosfera da categoria superiore"TUTTO mercato WEB
© foto di Lorenzo Marucci
Daniel Uccellieri
Oggi alle 11:34Serie C
Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

Stefano Giammarioli è intervenuto nel corso dell'appuntamento mattutino di A Tutta C, trasmissione in onda su TMW Radio e su Il 61, canale 61 del digitale terrestre.

Direttore, partiamo da quanto accaduto ieri nel Girone A. La sconfitta del Vicenza è stata indolore: nonostante il secondo KO stagionale, l'Union Brescia non ne ha approfittato e il distacco resta abissale. Il Vicenza ha ormai entrambi i piedi in Serie B, ma questi passi falsi delle inseguitrici sono segnali precisi sulla stagione.
"Sì, il Vicenza ha ormai la Serie B in tasca. Credo che in un percorso di totale dominio qualche sconfitta possa starci. Ciò che mi lascia perplesso sono invece gli andamenti di società e squadre come il Brescia, che non riescono a trovare continuità. Parliamo di una rosa forte, con giocatori importanti, ma questi passi falsi rischiano di creare problemi in ottica play-off. Anche se il secondo posto garantisce un vantaggio enorme, certi scivoloni sono sintomi di qualcosa che non funziona. Hanno ancora tempo per ritrovare quella solidità necessaria per affrontare gli spareggi con la giusta mentalità."

Potrebbe essere un calo mentale? Forse i giocatori, vedendo il Vicenza ormai irraggiungibile, hanno 'staccato la spina' inconsciamente?
"Se così fosse, sarebbe un errore grave. Vista l’esperienza della rosa del Brescia, bisogna capire che le vittorie alimentano la mentalità vincente. Una sconfitta, anche se apparentemente innocua per la classifica, lascia sempre dubbi e scorie. Non fa mai piacere perdere quando i giochi sembrano fatti."

Il Vicenza ha perso contro il Trento, che però non è l'ultima arrivata: la squadra di Tabbiani è forse la più in forma del girone e ora è terza. Come vede questo progetto in chiave play-off?
"Lo dico dallo scorso anno: il Trento ha creato una struttura e una mentalità da 'calcio aziendale'. Mi ricorda il percorso del Südtirol o quello che è stato il Cittadella per anni. Senza spese folli, ma con una programmazione seria, il Trento resterà protagonista e punterà alla Serie B. C’è un direttore sportivo espertissimo, una società equilibrata e una progettualità che è un bellissimo esempio per tutta la categoria."

In zona bassa, invece, ad oggi i play-out non si disputerebbero per l'eccessivo distacco in punti. È il segno di una spaccatura netta tra le big e il resto del girone?
"È una situazione anomala per la Serie C, ma che fotografa il momento. Il livello si sta alzando perché scendono sempre più giocatori dalla B. Se non si programma con attenzione, colmare il gap con le corazzate diventa impossibile. È una situazione da monitorare: credo ci siano i presupposti perché questo distacco rimanga tale fino alla fine del campionato, portando alle retrocessioni dirette."

Passiamo al Girone B. L’Arezzo capolista sfida una Ternana ferita. Che partita si aspetta?
"L'Arezzo oggi ha la forza per vincere ogni gara. La Ternana, per blasone e rosa, doveva fare molto di più, ma è comprensibile che non sia facile lavorare tra continui cambi societari e polemiche extra-sportive. In questo momento, però, l'Arezzo ha una carica, una concentrazione e un atteggiamento da leader che rendono quasi impossibile non vederli favoriti."

Stasera c'è anche il sentitissimo derby tra Sambenedettese ed Ascoli. Un match che manca da tempo e che arriva con le due squadre in momenti opposti. Che atmosfera si aspetta?
"Questa è una partita speciale per tutto il calcio italiano. È un derby vero, intriso di passione. In sfide così il pronostico è da 'tripla': l'attenzione è talmente alta che il risultato può cambiare la stagione a un allenatore o a una squadra in difficoltà come la Samb. È un peccato che mancheranno i tifosi dell'Ascoli, ma resta un esame fondamentale per i bianconeri: se vincono anche stasera, confermano di poter essere protagonisti assoluti anche ai play-off. È uno spettacolo che vale almeno la Serie B."

Articoli correlati
Giammarioli: “Mercato invernale ragionato. Vicenza domina, Girone C affascinante”... Giammarioli: “Mercato invernale ragionato. Vicenza domina, Girone C affascinante”
Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente... Giammarioli: “La Salernitana ha una rosa forte, potrebbe salvarsi tranquillamente in B"
Giammarioli: “Bruzzaniti al Catania può spostare gli equilibri del girone C” Giammarioli: “Bruzzaniti al Catania può spostare gli equilibri del girone C”
Altre notizie Serie C
Vicenza a un passo dalla Serie B: bastano tre vittorie per la promozione matematica... Vicenza a un passo dalla Serie B: bastano tre vittorie per la promozione matematica
Giammarioli: "Il derby San Benedettese-Ascoli? Atmosfera da categoria superiore" TMW RadioGiammarioli: "Il derby San Benedettese-Ascoli? Atmosfera da categoria superiore"
"Chi ha giocato Ascoli-Sambenedettese non ha paura di niente": la storia del Derby... "Chi ha giocato Ascoli-Sambenedettese non ha paura di niente": la storia del Derby delle Marche
Vicenza, è fuga Serie B: +16 e un “pasillo de honor” dalle rivali verso la promozione... Vicenza, è fuga Serie B: +16 e un “pasillo de honor” dalle rivali verso la promozione
Serie C, 30ª giornata: in campo il Girone B: c'è il derby Samb-Ascoli. Arezzo all'esame... Serie C, 30ª giornata: in campo il Girone B: c'è il derby Samb-Ascoli. Arezzo all'esame Ternana
Serie C, i risultati: il Vicenza cade ancora, ma Lecco e Brescia non ne approfittano... Serie C, i risultati: il Vicenza cade ancora, ma Lecco e Brescia non ne approfittano
Serie C, vincono Pergolettese e Arzignano. Pari in extremis per la Giana Erminio Serie C, vincono Pergolettese e Arzignano. Pari in extremis per la Giana Erminio
Cuoghi: “Vicenza dominante, Arezzo maturo. A Salerno servono uomini da grande piazza”... Esclusiva TMWCuoghi: “Vicenza dominante, Arezzo maturo. A Salerno servono uomini da grande piazza”
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
Le più lette
1 Fabregas: "Bastoni fischiato perché gioca nell'Inter, la più forte d'Italia. Va protetto"
2 Como-Inter 0-0 “smaschera” la Coppa Italia. Juve: il rinnovo di Vlahovic in tre punti. Milan: troppe parole su Pulisic-Leao. Napoli: lo spot-Conte. E una cosa su Grosso
3 Juve, altro che Spalletti: a rischio c'è Comolli. Manna sotto valutazione a Napoli: dirigenze in bilico
4 Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo
5 Parte male il cammino dell'Italia verso il Mondiale: la bestia nera Svezia sbanca il Granillo
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Leao e il rinnovo col Milan: per l'accordo del 2023 servì una vera e propria maratona
Immagine top news n.1 Allegri torna nel mirino del Real Madrid. In estate possibile il terzo assalto dei Blancos
Immagine top news n.2 Napoli, De Bruyne vede il rientro: il belga verso la prima convocazione del 2026
Immagine top news n.3 Il nuovo ordine Juventus parte da Spalletti. Perché serve sempre un top allenatore
Immagine top news n.4 Tegola per il Milan in vista del derby. Però Allegri ha già il sostituto da tre partite
Immagine top news n.5 Juventus e Vlahovic, prove di rinnovo: il serbo punta al rientro contro il Pisa
Immagine top news n.6 Coppa Italia, Inter fiacca e Como senza gol: si decide tutto al ritorno. Scelta di Chivu e Fabregas
Immagine top news n.7 Perché Valenti fa fallo in Parma-Cagliari e contro il Milan no: Rocchi spiega a Open VAR
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.2 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.3 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.4 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Valentini: “Como-Inter da addormentarsi. Juventus, Spalletti finora ha avuto tre meriti”
Immagine news Serie C n.2 Giammarioli: "Il derby San Benedettese-Ascoli? Atmosfera da categoria superiore"
Immagine news Altre Notizie n.3 Juve, Vlahovic giusto per il gioco di Spalletti? Ecco cosa dicono gli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Carobbi: "Una volta Vialli mise una bambola gonfiabile nel letto del ct dell'Under 21"
Immagine news Serie A n.2 Valentini: “Como-Inter da addormentarsi. Juventus, Spalletti finora ha avuto tre meriti”
Immagine news Serie A n.3 Per Maldini e Ratkov la Lazio potrebbe spendere quasi 30 milioni. Ma sono ancora a secco
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, difesa sotto accusa: troppi gol subiti e aumentano quelli di testa o su piazzato
Immagine news Serie A n.5 Come sta cambiando il monte-ingaggi della Juve e perché Vlahovic è l'ago della bilancia
Immagine news Serie A n.6 Napoli, venerdì al Maradona ci sarà anche Sal Da Vinci: canterà "Per Sempre sì"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, lo stopper Sgarbi sale a quota quattro gol per la prima volta: "Sono orgoglioso"
Immagine news Serie B n.2 Maran: “Monza e Venezia volano, Palermo da Serie A, ma in Serie B niente è scontato"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Bonfanti: "Le prestazioni ci sono. Torneremo a vincere, sono sicuro"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Patierno dopo il ko col Venezia: "Testa al Padova, non possiamo più sbagliare"
Immagine news Serie B n.5 Modena, Adorni: "Dispiace per la sconfitta, avevano voglia di rivalsa dopo l'ultimo ko"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani si gioca la panchina contro il Modena. Ieri Bisoli in tribuna
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giammarioli: "Il derby San Benedettese-Ascoli? Atmosfera da categoria superiore"
Immagine news Serie C n.2 "Chi ha giocato Ascoli-Sambenedettese non ha paura di niente": la storia del Derby delle Marche
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, è fuga Serie B: +16 e un “pasillo de honor” dalle rivali verso la promozione
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 30ª giornata: in campo il Girone B: c'è il derby Samb-Ascoli. Arezzo all'esame Ternana
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i risultati: il Vicenza cade ancora, ma Lecco e Brescia non ne approfittano
Immagine news Serie C n.6 Serie C, vincono Pergolettese e Arzignano. Pari in extremis per la Giana Erminio
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Lazio Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Como Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Non solo l'Italia ko, i risultati delle qualificazioni Mondiali: goleade per Germania e Inghilterra
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Rammarico per il risultato. Ma guardiamo avanti con grandissima fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Svezia si conferma bestia nera: Angedhal stende un'Italia che si sveglia troppo tardi
Immagine news Calcio femminile n.4 Angedhal gela i seimila del Granillo: l'Italia va al riposo sotto per 1-0 contro la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia-Svezia, le formazioni ufficiali: Cantore-Cambiaghi in avanti. C'è la baby Schroder
Immagine news Calcio femminile n.6 Svezia, il ct Gustavsson: "L'Italia ha fatto grandi passi avanti. È la partita più difficile del girone"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”