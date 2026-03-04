Padova, lo stopper Sgarbi sale a quota quattro gol per la prima volta: "Sono orgoglioso"

"È la prima volta che segno quattro gol in un campionato". Firmato da Filippo Sgarbi, difensore del Padova che è, probabilmente, alla migliore stagione della propria carriera. Quarta esultanza nonostante sia arrivato un pareggio contro lo Spezia, all'ultimo minuto. "Ne sono orgoglioso, ma allo stesso tempo rammaricato: dopo la rimonta potevamo vincere e mi dispiace non aver portato a casa i tre punti. Il risultato può essere giusto, però una volta passati in vantaggio, gestendo meglio la situazione e difendendo con più attenzione, potevamo portarla a casa. Dobbiamo analizzare gli errori sui gol subiti".

Sgarbi è uno dei principali volti della stagione patavina. Decimo posto, trentaquattro punti in classifica, pochi forse per ambire con forza ai playoff, abbastanza per essere a distanza di sicurezza rispetto alla Virtus Entella, lontana sei punti e sedicesima, che ora giocherebbe i playout. In mezzo però ci sono altre cinque squadre come Carrarese, Empoli, Avellino, Reggiana e Sampdoria. Fin qui l'annata è dunque più che positiva: con due vittorie si potrebbe legittimamente festeggiare la salvezza.

Un anno fa Sgarbi era a Cosenza, stagione culminata con una retrocessione, dopo avere recuperato a un infortunio importante come quello della rottura del tendine d'Achille. "Sto molto bene. Oltre al lavoro in campo mi alleno tanto con lo staff atletico e medico, non posso lamentarmi di nulla. Ringrazio tutti perché mi stanno aiutando a crescere e a stare bene".