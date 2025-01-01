Juventus e Vlahovic, prove di rinnovo: il serbo punta al rientro contro il Pisa

La Juventus, ieri, ha goduto di una giornata di riposo e la ripresa dei lavori è fissata per oggi. In questi giorni si capirà se Dusan Vlahovic tornerà in gruppo o se il suo rientro in squadra sarà rimandato all’inizio della prossima settimana. Se DV9 dovesse allenarsi con i compagni tra mercoledì e venerdì, non è da escludere che Spalletti lo convochi per il match contro il Pisa. Vlahovic riassaporerebbe così il clima partita, ma difficilmente giocherà qualche minuto contro i toscani. È molto più probabile che il suo rientro in campo, magari per qualche minuto, possa avvenire contro l’Udinese. Per la gara contro il Pisa, però, ci sarà il rientro di Locatelli, che sarà titolare e si riprenderà il suo posto al fianco di Thuram.

La Juventus e Vlahovic aprono a un futuro ancora insieme.

Nei giorni scorsi, la Juventus e l’entourage di Dusan Vlahovic si sono visti per parlare del futuro del bomber serbo. Questo incontro è stato sicuramente costruttivo, poiché le parti hanno aperto alla possibilità di proseguire insieme. La Juventus e chi segue Vlahovic non si parlavano da diversi mesi e questo primo summit è servito a rompere il ghiaccio. Il club bianconero ha fatto sapere all’entourage di DV9 di essere intenzionato a procedere con un rinnovo, chiaramente a cifre differenti rispetto a quelle che percepisce adesso il giocatore. Vlahovic, dal canto suo, non ha accordi con altri club e ha confermato di voler dare la sua priorità alla Juventus. Adesso serviranno altri faccia a faccia per trovare la quadratura del cerchio sia a livello economico sia di progettualità. Per Vlahovic non è solo una questione di ingaggio, ma vuole essere centrale per il mondo Juventus. Da questo punto di vista non dovrebbero esserci particolari problemi, visto che è stato lo stesso Luciano Spalletti a chiedere al club bianconero di provare a rinnovare il contratto di DV9.

Conceicao decisivo contro la Roma.

Francisco Conceicao è uno dei titolarissimi di Luciano Spalletti, ma spesso viene pizzicato da parte della critica perché poco efficace sotto porta. Il numero 7 bianconero, però, fa sempre un grande e prezioso lavoro per la squadra e, quando non c’è, la sua assenza si fa sentire. Conceicao è un ragazzo giovane, ha solo 23 anni, e i margini di crescita sono ancora tanti. Lui stesso è consapevole di dover segnare di più. All’Olimpico, Conceicao ha fatto un gol meraviglioso, riuscendo, anche grazie alle sue caratteristiche fisiche, a mantenersi bilanciato e a lasciar partire un tiro che si è insaccato sotto il sette. Il numero 7 bianconero, contro la Roma, ha giocato 72 minuti, creando due chance, effettuando tre tiri e segnando un gol. Dunque, anche questa volta Conceicao si è rivelato prezioso e decisivo per la Juventus, perché il suo gol è stato vitale ai fini del 3-3 finale. Oltre alla rete, il portoghese ha garantito continuità nelle giocate offensive, cercando spesso l’uno contro uno e mettendo in difficoltà la retroguardia giallorossa. La sua capacità di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica rappresenta un’arma fondamentale nello scacchiere di Spalletti. Se riuscirà ad abbinare con maggiore costanza gol e assist alle sue prestazioni, potrà compiere definitivamente il salto di qualità.