Tegola per il Milan in vista del derby. Però Allegri ha già il sostituto da tre partite

Con una nota ufficiale, il Milan ha fatto sapere che Matteo Gabbia ha "ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra. Si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale. L’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, è perfettamente riuscita. Matteo sta bene e già domani farà rientro in Italia per iniziare la fisioterapia. Il tempo di recupero è di circa un mese".

Le partite che salta

Il difensore italiano, dunque, non ci sarà nel derby di domenica sera: salterà certamente le prossime tre partite di campionato che sono il derby contro l’Inter, la trasferta di Roma contro la Lazio e l’anticipo delle 18 di sabato 21 marzo, a San Siro, contro il Torino. Con la sosta per le nazionali di mezzo, è dunque ipotizzabile che Gabbia possa tornare a disposizione per la partita del week end di Pasqua, ovvero Napoli-Milan.

Il sostituto

Per le tre partite che salterà Gabbia, ci sono le tre partite consecutive da titolare di De Winter al centro della difesa rossonera. E ora il derby: avrebbe potuto giocarlo dall'altra parte. Ma poi è arrivato il Milan...: ""C'erano voci - ha spiegato De Winter - però non è mai stato nulla di concreto. Poi è arrivato il Milan e la decisione è stata facile. Scudetto? Penso che da quando sono arrivato abbiamo affrontato partita dopo partita e continuiamo a fare questo. Poi alla fine vediamo".