Tegola per il Milan in vista del derby. Però Allegri ha già il sostituto da tre partite
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30Serie A
Antonello Gioia

Con una nota ufficiale, il Milan ha fatto sapere che Matteo Gabbia ha "ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra. Si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale. L’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, è perfettamente riuscita. Matteo sta bene e già domani farà rientro in Italia per iniziare la fisioterapia. Il tempo di recupero è di circa un mese".

Le partite che salta
Il difensore italiano, dunque, non ci sarà nel derby di domenica sera: salterà certamente le prossime tre partite di campionato che sono il derby contro l’Inter, la trasferta di Roma contro la Lazio e l’anticipo delle 18 di sabato 21 marzo, a San Siro, contro il Torino. Con la sosta per le nazionali di mezzo, è dunque ipotizzabile che Gabbia possa tornare a disposizione per la partita del week end di Pasqua, ovvero Napoli-Milan.

Il sostituto
Per le tre partite che salterà Gabbia, ci sono le tre partite consecutive da titolare di De Winter al centro della difesa rossonera. E ora il derby: avrebbe potuto giocarlo dall'altra parte. Ma poi è arrivato il Milan...: ""C'erano voci - ha spiegato De Winter - però non è mai stato nulla di concreto. Poi è arrivato il Milan e la decisione è stata facile. Scudetto? Penso che da quando sono arrivato abbiamo affrontato partita dopo partita e continuiamo a fare questo. Poi alla fine vediamo".

