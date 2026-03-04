TMW Radio Valentini: “Como-Inter da addormentarsi. Juventus, Spalletti finora ha avuto tre meriti”

Antonello Valentini è intervenuto all'Editoriale nel corso della mattinata di oggi. Queste le sue parole:

Che partita è stata quella di ieri fra Como e Inter?

"Ieri mi sono addormentato e non so quanta altra gente si sia disgustata di fronte ad uno spettacolo così indegno. Capisco che l'Inter abbia il derby nel prossimo fine settimana, però c'è modo e modo di onorare una competizione. Questa è l'ennesima batosta all'attuale formula della Coppa Italia. Purtroppo però continuano a dettare legge i soldi e la gente si disamora. Il punto è che quando ti guardi intorno vedi gli sport invernali che vanno alla grande, il tennis che vede quattro italiani fra i primi ventuno del mondo e la pallavolo che porta a casa i massimi trofei internazionali. Così è inevitabile che il calcio perda di appeal".

Il campionato che cosa ci sta dicendo in questo momento?

"Il Milan nel derby sui gioca l'ultima possibilità di riaprire la lotta scudetto, mentre la Roma nella scorsa giornata si è giocata la possibilità di chiudere i discorsi Champions. per il resto il campionato sta dicendo abbastanza. La Fiorentina rimane in fondo, il Torino si è dato un elettroshock con D'Aversa, mentre il Napoli perde un altro giocatore per infortunio, ossia Lobotka. I rientri di De Bruyne, Anguissa insieme a quello di Lukaku però sono importanti. Riguardo quest'ultimo, spero che in casa Juventus si siano accorti di come un attaccante che segna possa fare la differenza".

Che situazione sta vivendo la Juventus in questo periodo?

"Già il mercato di riparazione non ha riparato proprio nulla, perché prendere Boga e Holm in prestito è un messaggio abbastanza chiaro. Detto ciò ritengo che Spalletti finora abbia avuto tre meriti oggettivi. Il primo è stato quello di aver dato una scossa a questa squadra e di averla fatta giocare in maniera più rapida e verticale. Il secondo è quello di aver riconosciuto che Openda e David non sono vere punte e che di gol ne portano pochi, mentre l'ultimo è stato quello di aver persino interpretato il ruolo di gorilla nel sottopassaggio di San Siro dopo inter-Juventus, salvando Comolli da una squalifica molto più pesante. Più in generale resto invece basito dal comportamento della società e del signor Elkhann non si è accontentato del fallimento di Vasseur nella Ferrari, proseguendo con la sua passione per i francesi ingaggiando Comolli e Modesto. L'unico francese che potrebbe restituire stile e appeal internazionale alla Juventus sarebbe invece Michel Platini".

Che Juventus hai visto contro la Roma?

"La Juventus ha dimostrato di avere grande orgoglio e temperamento, però va detto con altrettanta onestà che Gasperini ci ha messo del suo nel finale della partita. Sul 3-1 a mio parere non ha fatto le sostituzioni che avrebbe potuto fare. Zaragoza non serviva a nulla e bisognava capire che potesse servire qualcuno più d'aiuto sui palloni alti. Nel complesso però Gasperini si sta inserendo alla grande in un ambiente complicato come quello romano. Con Totti in dirigenza la Roma potrebbe aspirare a posizioni molto ambiziose in classifica".

Totti in dirigenza sarebbe quindi la mossa giusta da fare?

"Totti è un ragazzo intelligente, spiritoso e pieno di verve. In più pensa con la sua testa sempre in maniera efficace. Io l'ho conosciuto da ragazzo e ora come uomo può dare credito alla Roma anche a livello internazionale. Per la società è un'occasione da non farsi scappare. Juventus e Milan dovrebbero prendere esempio e fare lo stesso con Del Piero e Maldini".